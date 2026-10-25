Стало известно, сколько будет стоить новый семейный кроссовер АвтоВАЗа — главный конкурент Haval Jolion

Новый кроссовер LADA Azimut в базовой версии может получить цену «плюс-минус» 2 млн рублей. Ожидается, что модель выйдет на рынок в конце ноября или начале декабря. Такой прогноз в разговоре с главой Ростеха Сергеем Чемезовым во время тестирования автомобиля озвучил автоэксперт Максим Кадаков.

«Я думаю, что базовая машина будет стоить 2 млн плюс-минус. <...> Цена пока не обозначена точно, потому что машину выведут на рынок, наверное, в последнюю неделю ноября или в самом начале декабря. Сейчас идет сборка, производство», — предположил Максим Кадаков.

Сергей Чемезов выразил уверенность, что новый кроссовер будет востребован. По его словам, при такой стоимости автомобиль «точно будут брать».

«Я думаю, что молодежь будет брать — машина новая, современная», — добавил Сергей Чемезов.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял, что LADA Azimut займет «самую нижнюю» ценовую позицию в своем рыночном сегменте. При этом даже примерный уровень стоимости он не назвал.

Серийный выпуск LADA Azimut стартовал на заводе в Тольятти 25 сентября. В основе кроссовера лежит глубоко переработанная платформа LADA Vesta. Длина автомобиля составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм. Колесная база достигает 2675 мм.

Объем багажника модели равен 508 л, а дорожный просвет составляет 208 мм. Таким образом, LADA Azimut будет конкурировать с Haval Jolion, Belgee X50, Tenet T4L и Jeland J6.

Фото: Автоновости Дня

На первом этапе LADA Azimut будет доступен с двумя атмосферными двигателями. Один из них имеет мощность 120 л. с. и объем 1,6 литра, второй развивает 132 л. с. при объеме 1,8 литра. В пару к моторам предложат шестиступенчатую «механику» и вариатор.

В 2027 году кроссовер должен получить турбомотор мощностью 150 л. с. Его будут сочетать с классическим «автоматом».

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что на заводе в Тольятти ежедневно выпускают несколько LADA Azimut. Производство постепенно наращивает темп, чтобы подготовить необходимое количество автомобилей к началу продаж, запланированному на четвертый квартал текущего года.

До этого «АвтоВАЗ» рассказывал об испытаниях кузова и окраски серийного LADA Azimut. Кроссовер тестировали в климатических камерах, воздействуя на него реагентами, ярким солнцем и условиями, имитирующими кислотный дождь.

Автор: Иван Бахарев