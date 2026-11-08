Новая семейная «Лада» от АвтоВАЗа — главный конкурент Haval Jolion: какие кнопки находятся в салоне

«АвтоВАЗ» раскрыл подробности оснащения нового кроссовера LADA Azimut. Серийный выпуск модели стартовал в Тольятти 25 сентября. В Telegram-канале «Поладим с LADA» предприятие показало, как работают электрические регулировки кресел, привод двери багажника и селектор режимов движения.

Положение сиденья регулируется с помощью специального джойстика. С его помощью кресло можно сдвигать и поднимать, причем все предусмотренные настройки выполняются электроприводом.

Электрический привод используется и для двери багажного отсека — он отвечает за ее открывание и закрывание. Управлять дверью можно тремя кнопками, расположенными на ключ-карте, панели приборов и самой двери. Как сообщили в «АвтоВАЗе», во время движения двери фонари мигают, предупреждая окружающих.

На центральном тоннеле размещен поворотный селектор, выполненный в виде «шайбы». Он предназначен для выбора режима движения. Водитель может настроить автомобиль для поездок по шоссе, грунтовой дороге или заснеженному покрытию. По словам представителей «АвтоВАЗа», интеллектуальная система контроля тяги меняет поведение автомобиля во время движения и позволяет сделать приоритетом динамику, экономичность или проходимость.

Фото: Автоновости Дня

С помощью кнопок также включаются система кругового обзора и запуск двигателя. Кроме того, в оснащении заявлены бесключевой доступ, управление электромеханическим стояночным тормозом и выбор параметров мультимедийной системы.

Серийное производство LADA Azimut на заводе в Тольятти началось 25 сентября. Кроссовер создан на глубоко переработанной платформе LADA Vesta. Длина автомобиля составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм, а колесная база достигает 2675 мм. Объем багажника равен 508 л, дорожный просвет — 208 мм. На рынке модель будет конкурировать с Haval Jolion, Belgee X50, Tenet T4L и Jeland J6.

Фото: Автоновости Дня

Продажи LADA Azimut запланированы на четвертый квартал текущего года. На начальном этапе автомобиль будет предлагаться с двумя атмосферными моторами: 120-сильным объемом 1,6 литра и 132-сильным объемом 1,8 литра. Двигатели будут работать в сочетании с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. В 2027 году кроссовер должен получить турбомотор мощностью 150 л. с., который будет агрегатироваться с классическим «автоматом».

Ранее «АвтоВАЗ» сообщал об испытаниях кузова и окраски серийного LADA Azimut. Машины проверяли в климатических камерах, подвергая их воздействию реагентов, яркого солнечного света и условий, имитирующих кислотный дождь.

Автор: Иван Бахарев