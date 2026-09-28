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Глава Минпромторга испытал гибридный кроссовер LADA Azimut

Глава Минпромторга протестировал гибридный LADA Azimut мощностью 500 л.с.: разгон до 100 км/ч за 6,5 секунды, запас хода превышает 1 000 км
РедакцияР
Редакция
28.09.2026, 09:52·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Глава Минпромторга РФ испытал новый кроссовер LADA Azimut в гибридной версии. Об этом говорится в официальном канале ведомства в мессенджере МАКС. Министр обратил внимание на динамику разгона и вместимость автомобиля, отметив, что модель подойдет большой семье для поездок за город и дальних путешествий.

Силовая установка гибридного LADA Azimut включает двигатель внутреннего сгорания и два электромотора, установленных на передней и задней осях. Ее суммарная мощность достигает порядка 500 л.с. До «сотни» автомобиль разгоняется за 6,5 секунды, а общий запас хода превышает 1 000 км. Сейчас гибридный Azimut проходит полный комплекс дорожных, климатических и промышленных испытаний, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Производство нового кроссовера LADA Azimut стартовало 25 сентября. На текущем этапе автомобиль комплектуется модернизированными двигателями внутреннего сгорания объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. Для модели доступны 6-ступенчатая механическая коробка передач и вариатор. В дальнейшем кроссовер получит новый турбомотор мощностью 150 л.с. в сочетании с классическим «автоматом».

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