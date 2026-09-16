На какой новый российский автомобиль пересел глава Минпромторга Антон Алиханов

Глава Минпромторга России Антон Алиханов стал владельцем отечественного электромобиля «Атом» и уже использует его в поездках. Первые товарные автомобили этой модели передали покупателям в середине июля нынешнего года.

«Я уже на нем езжу. Взял его», — сказал Антон Алиханов.

Компактную модель производит компания «Кама», а сборка организована на заводе «Москвич». Автомобиль в версии для частных владельцев рассчитан на четырех человек и оснащается задним приводом.

В начале июня генеральный директор «Камы» Игорь Поваразднюк сообщил о подготовке первых партий электромобиля на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда компания, по его словам, уже выпустила первые несколько десятков машин. Их планировали передать операторам каршеринга.

Частные владельцы «Атома», оформившие бронирование на раннем этапе предзаказов, начали получать автомобили в середине июля. Передача машин из дебютной партии продлится до 15 октября. До конца текущего года по предзаказам намерены выдать еще не менее 3 тыс. электромобилей.

Заказать «Атом» можно на официальном сайте бренда. Для этого потребуется внести авансовый платеж в размере 150 тыс. рублей, который затем вычтут из рекомендованной розничной цены автомобиля — 3 980 000 рублей. Модель также участвует в государственной программе льготного автокредитования. Она позволяет снизить стоимость на 35%, но максимум на 925 000 рублей.

Электромобиль построен на собственной платформе, адаптированной к российским условиям. В состав активных систем безопасности DAS 2.0+ входят 17 функций, в том числе адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и ассистент парковки. За безопасность пассажиров отвечают шесть подушек безопасности — фронтальные, боковые и шторки, — а также каркас из стали горячей штамповки.

«Атом» оснащен электродвигателем мощностью 204 л. с., развивающим крутящий момент до 295 Нм. Энергию силовой установке поставляет никель-кобальт-марганцевая батарея емкостью 77 кВт·ч. Заявленный запас хода достигает 500 км по циклу WLTP.

Ранее сообщалось, что фактический запас хода нового российского электромобиля «Атом» оказался почти на 100 километров больше заявленного. Во время поездки по маршруту Москва-Тула-Москва машина преодолела без подзарядки 597 километров.

Автор: Иван Бахарев