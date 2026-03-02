Главная Новости Ferrari Гиперкары Ferrari примут участие в гонках Asian Le Mans Series
Гиперкары Ferrari примут участие в гонках Asian Le Mans Series

Ferrari расширит участие в Asian Le Mans Series 2026 с новым классом Pro-Am Hypercar и гиперкарами 499P, подтверждены переговоры с клиентскими командами.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.03.2026, 16:41·2 мин
Фото: F1news.ru

В 2026 году в состав Asian Le Mans Series (ALMS), известной также как «Азиатский Ле-Ман», будет добавлен новый класс Pro-Am Hypercar. В компании Ferrari уже начали обсуждения с командами, заинтересованными в приобретении гиперкаров 499P, чья надёжность и высокая скорость были не раз подтверждены в чемпионате WEC.

Антонелло Колетта, руководящий программой Ferrari в гонках на выносливость, отметил: «Я уверен, что мы будем участвовать в ALMS. У нас замечательные клиенты, и мы знаем, что некоторые из них с удовольствием пилотировали бы гиперкары 499P…»

По его словам, интерес к проекту стабильно высок со стороны как самой Ferrari, так и их клиентов. Подобная инициатива предоставляет дополнительную возможность для покрытия расходов, и, по мнению Колетты, ею стоит воспользоваться.

В то же время в Маранелло пока ожидают окончательного утверждения регламента нового класса со стороны организаторов серии. В Ferrari, как и у других производителей подобных автомобилей, осознают, что эксплуатация и обслуживание гиперкаров требует значительных вложений. Дополнительные расходы предстоят и промоутерам ALMS, которым необходимо инвестировать в системы контроля за соблюдением технических требований участниками.

Если инициатива будет реализована, то в «Азиатском Ле-Мане» на стартовой решётке к французским гиперкарам Peugeot 9X8 присоединятся и чемпионские машины Ferrari. Кроме того, интерес к участию в серии проявили и другие производители, а некоторые команды ведут переговоры с Porsche.

