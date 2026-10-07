Гибридный Lada Azimut оснастят “долгоиграющей” и безопасной батареей

Для гибридной версии кроссовера Lada Azimut подготовят тяговый аккумулятор российского производства, выполненный по литий-железо-фосфатной технологии.

Как сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа, выпуск батареи организует компания “Системы автономной энергии”.

Конструкция аккумулятора практически исключает вероятность самовозгорания при повреждении в результате ДТП. Кроме того, батарея получила современную систему термостатирования, которая обеспечивает высокие эксплуатационные показатели при различных температурах.

Контролирующие платы в режиме реального времени отслеживают напряжение, температуру и ток в каждой ячейке. Одновременно они защищают аккумулятор от глубокого разряда, дисбаланса, чрезмерного заряда и превышения допустимой температуры.

Аккумуляторы, созданные по литий-железо-фосфатной технологии, отличаются высокой ресурсоемкостью. Количество циклов заряда-разряда у них в несколько раз больше, чем указано в характеристиках никель-марганец-кобальтовых батарей. Благодаря этому владелец сможет рассчитывать на работоспособность автомобиля в течение всего срока эксплуатации.

Гибридная модификация Lada Azimut получит двигатель последовательно-параллельного типа и полный привод на все 4 колеса.

Официальные подробные характеристики пока не раскрыты. При этом эксперты отрасли предполагают, что мощность автомобиля может составить около 390 лошадиных сил.

Полноценный дебют модели ожидается в 2028 году.

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Фото: За рулем, дром