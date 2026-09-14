Гибридный кроссовер Jetour T1 выйдет на рынок осенью 2026 года

Бренд Jetour планирует уже этой осенью вывести на российский рынок гибридную версию кроссовера повышенной проходимости Jetour T1. По информации пресс-службы марки, модель станет первым автомобилем в российской линейке бренда с гибридной силовой установкой (PHEV). Стоимость и состав комплектаций объявят ближе к началу продаж.

Кроссовер Jetour T1 дебютировал в России в сентябре прошлого года. Сейчас модель предлагается с 2-литровым бензиновым мотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль доступен в комплектациях «Престиж» и «Премиум».

Как ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», в августе нынешнего года стартовали продажи лимитированной серии кроссовера. Она получила новые цветовые решения в оформлении экстерьера: автомобиль предложили в матово-черном кузове с красными тормозными суппортами. Кроме того, на крышке багажника разместили логотип, а название бренда на решетке радиатора оформили в стиле антихром.