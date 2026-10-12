Новый крупный BYD Atto 8 — электрический семиместный автомобиль, призванный разгромить Kia EV9

С момента выхода BYD на рынок Великобритании в 2023 году с моделью Atto 3 китайский автогигант последовательно расширяет присутствие практически во всех сегментах. Следующим этапом этой стратегии станет BYD Atto 8, который выйдет в класс полностью электрических семиместных автомобилей.

Модель уже продаётся на других рынках, в том числе в версии с правым рулём в Австралии. Atto 8 призван составить конкуренцию таким автомобилям, как Kia EV9, родственная ей Hyundai Ioniq 9 и новый Skoda Peaq.

Европейская премьера Atto 8 состоялась на Парижском автосалоне. Автомобиль получил новейшие электрические технологии BYD, включая Flash Charging. Эта система позволяет зарядить массивную батарею ёмкостью 115kW с 10 до 97 процентов за девять минут.

Запас хода модели по циклу WLTP достигает 405 miles. Это больше, чем предлагают перечисленные выше конкуренты, однако показатель немного уступает 413-mile 93kWh Peugeot E-5008.

Стоимость Atto 8 пока не объявлена. Вероятно, модель разместится выше другого нового семиместного автомобиля BYD — подключаемого гибридного кроссовера Ti7, цены на который начинаются от £47,995.

В начале 2027 года покупателям в Великобритании будут доступны две версии. Design RWD оснастят одним задним электромотором мощностью 455bhp, а Excellence AWD получит дополнительный двигатель спереди. Совокупная мощность этой модификации составит 764bhp, при этом запас хода сократится до 374 miles.

Помимо впечатляющей электрической силовой установки, BYD Atto 8 представляет собой семиместный автомобиль длиной пять метров, поэтому модель должна отличаться высокой практичностью. В BYD заявляют, что для каждого пассажира Atto 8 предусмотрен ‘zero compromise’.