Гэри Андерсон: Alpine должна устроить Колапинто выволочку

Ошибка Франко Колапинто на втором рестарте в Баку привела к сходу обеих машин Alpine и McLaren Ландо Норриса. После этого Флавио Бриаторе заявил, что решит, как действовать дальше. Таким образом, аргентинский гонщик, во-первых, потеряет пять позиций на старте в Сепанге, а во-вторых, вполне вероятно, столкнётся с санкциями со стороны команды.

За время работы в руководстве нескольких команд Гэри Андерсону не раз приходилось разбирать сложные ситуации, возникавшие в коллективах. Своим мнением об инциденте с Колапинто он поделился на страницах The Race.

В Формуле 1 и автоспорте в целом действует золотое правило: нельзя выбивать с трассы напарника. При этом не имеет значения, насколько официальный штраф соответствует допущенному нарушению.

Команда должна самостоятельно принять дисциплинарные меры, а гонщикам остаётся смириться с её решением. Интересы коллектива всегда важнее. Речь прежде всего идёт об уважении, хотя гонки остаются гонками. Каждый участник чемпионата мира стремится опередить всех соперников — именно поэтому гонщик и получает право выступать в Формуле 1.

В этом сезоне мы уже становились свидетелями острых эпизодов с участием напарников. Чаще всего внимание привлекают события между машинами лидирующей группы, поскольку именно за ними обычно следит режиссёр телетрансляции.

Подобные дуэли не раз возникали между Джорджем Расселлом и Кими Антонелли, Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером, а в минувший уик-энд — даже между Максом Ферстаппеном и Айзеком Хаджаром. Однако такие ситуации происходят по всему пелотону.

В Баку многие гонщики допускали ошибки. Среди них были Ландо Норрис, Оскар Пиастри и Хэмилтон, и этот список можно продолжить. Они блокировали колёса и в результате оказывались за пределами трассы.

В случае с Колапинто ошибка произошла в самый неподходящий момент. Когда гонщик блокирует тормоза, он превращается в пассажира. Возможно, ему не стоило пытаться отыграть несколько позиций на рестарте, а нужно было пропустить вперёд кого-то из соперников? Но мышление гонщика устроено иначе.

То же самое, на мой взгляд, можно сказать об инциденте с участием двух гонщиков Racing Bulls — Арвида Линдблада и Лиама Лоусона, который произошёл примерно в то же время. Линдблад также не намеревался врезаться в напарника — просто в том месте трассы оказалась именно машина новозеландца.

Норрис стал невинной жертвой столкновения двух машин Alpine. Однако я считаю, что его призыв дисквалифицировать Колапинто на одну гонку был неуместен. Ландо и сам в различных ситуациях оказывался на грани. Существует старая истина: если ты живёшь в стеклянном доме, не стоит первым бросаться камнями.

Когда я работал в руководстве Jordan, подобные истории происходили не раз. Вероятно, самым тяжёлым стал инцидент между Ральфом Шумахером и Джанкарло Физикеллой на Гран При Аргентины 1997 года. Тогда мы лишились шансов на победу, а как минимум оба наших гонщика могли подняться на подиум. Ральф всё же финишировал третьим, хотя темп машины и выбранная в тот день тактика позволяли рассчитывать на большее.

У нас также случалось несколько острых эпизодов с участием Эдди Ирвайна и Рубенса Баррикелло. Это было ещё в те времена, когда стюарды не вмешивались в подобные ситуации, поэтому всё заканчивалось быстрым «разбором полётов» в моторхоуме команды. Эмоции зашкаливали, и я требовал от гонщиков немедленно уладить конфликт.

Я не собираюсь оправдывать действия Колапинто. Он ошибся в ситуации, когда ошибка неизбежно привела к серьёзным последствиям. Однако, по-моему, именно команда должна устроить своему гонщику выволочку.

Похоже, Флавио Бриаторе намерен применить этот классический подход. Он говорит, что в Alpine подумают и решат «как действовать дальше. Нам нужно извлечь урок из произошедшего и избежать повторения подобной ситуации в будущем».