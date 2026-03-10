Гэри Андерсон призывает Ньюи быть более осторожным

Гэри Андерсон, известный в прошлом конструктор гоночных болидов и нынешний аналитик издания The Race, поделился своим мнением о непростой ситуации, в которой оказалась команда Aston Martin в начале сезона Формулы 1. В своих рассуждениях эксперт также вспомнил собственный опыт взаимодействия с японскими производителями двигателей, подчеркивая, что эти знания сохраняют актуальность, несмотря на прошедшие годы.

Во время Гран При Австралии команда Aston Martin столкнулась с серьезными трудностями. Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо сумели совместно преодолеть лишь 64 круга, что уже выглядело почти как достижение на фоне возникших проблем.

Особое удивление у Андерсона вызвало не только сложное положение коллектива, но и тот факт, что Эдриан Ньюи столь открыто обсуждал происходящее с общественностью.

По словам эксперта, его опыт работы с Honda позволяет утверждать: японские специалисты способны оперативно реагировать на трудности и быстро находить решения. Однако, как отмечает Андерсон, в его время подобные вопросы всегда решались в закрытом режиме, без публичного оглашения.

Признавать проблемы с вибрациями двигателя, которые приводят к поломкам батареи — вполне естественно, считает специалист. Тем не менее, по его мнению, в Honda крайне отрицательно относятся к публичной критике своей работы.

Андерсон обращает внимание на заявление Ньюи о том, что при подписании контракта на поставку моторов Aston Martin у Honda не было четкого понимания ситуации в департаменте, отвечающем за Формулу 1. Подобная информация, по мнению Андерсона, вряд ли могла понравиться сотрудникам Honda Racing Corporation в Сакуре.

Эксперт подчеркивает, что Ньюи совмещает в коллективе сразу две роли, и ему нужно четко разделять, в каком качестве он выступает перед журналистами. В зависимости от обстоятельств, подход к оценке и освещению проблем должен быть разным. Если как руководитель он может затрагивать политические аспекты, то в роли технического директора стоит ограничиваться исключительно техническими деталями.

Андерсон вспоминает, что в 1998 году, работая в Jordan, он также сталкивался с проблемами, но обсуждение с представителями Honda всегда проходило не публично. Несмотря на сложности, японская сторона реагировала быстро и эффективно.

Эксперт отмечает: руководителю команды действительно приходится вести своеобразную политическую игру. Андерсон не сомневается, что Ньюи говорит правду, однако остается открытым вопрос, приведет ли такой стиль коммуникации к нужному результату и сможет ли дополнительно мотивировать японских инженеров.

Время покажет, насколько выбранная стратегия окажется эффективной, однако по мнению Андерсона, при работе с Honda стоит использовать иной подход.

Аналитик напоминает, что в годы сотрудничества Red Bull и Renault Эдриан Ньюи и Кристиан Хорнер также не упускали возможности открыто критиковать французских партнеров по двигателям.

Андерсон считает, что публичное обвинение партнеров может привести к неоднозначным последствиям, в том числе к росту взаимного недоверия. Если этот процесс начнется, остановить его будет крайне сложно.

Он отмечает, что у Aston Martin и Honda впереди долгий путь. Проблема заключается не только в вибрациях от двигателя внутреннего сгорания. Известно, что Ньюи всегда стремился к максимально компактной компоновке, что нередко приносило успех, но иногда такое стремление может сыграть и отрицательную роль.

В частности, если батарейный отсек спроектирован слишком компактно и не позволяет применять специальные антивибрационные крепления, полностью устранить проблему становится сложнее. Несмотря на то, что проявления проблем стали менее заметны, они по-прежнему остаются и требуют времени для окончательного решения.

Эксперт также акцентирует внимание на том, что жесткость шасси напрямую влияет на распространение вибраций по всему автомобилю. Сообщается, что даже руки пилотов страдают от этого, а Ньюи не исключает, что последствия могут быть серьезными для здоровья. Тем не менее, Андерсон уверен, что подобные заявления — скорее преувеличение.

Он добавляет, что если уровень вибраций действительно опасен для гонщиков, такие машины не должны допускаться к гонкам, поскольку угрозу здоровью выявить довольно просто.

Еще одной проблемой, по мнению Ньюи, является недостаточная мощность двигателя. Решить этот вопрос куда сложнее, чем устранить вибрации. В Honda, возможно, воспользуются специальной программой ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), которая позволяет вносить изменения в конструкцию моторов при отставании от лидеров более чем на 2%. Насколько это будет актуально, станет ясно после первых шести этапов сезона, когда пройдет анализ мощности по утвержденной методике.

Хотя пока завершен только один этап в Австралии, складывается впечатление, что в 2026 году Aston Martin не стоит рассчитывать на серьезный успех, а лишь начнет процесс выхода из кризиса. Если коллективу удастся стабильно финишировать и периодически зарабатывать очки, это уже можно будет считать положительным результатом. А если команде удастся добиться большего, это станет настоящей сенсацией.