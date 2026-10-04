Гэри Андерсон: Red Bull наконец удалось сложить этот пазл

Бывший конструктор гоночных машин, а ныне эксперт онлайн-издания The Race Гэри Андерсон в экспресс-анализе Гран При Бахрейна выделил главные события интересной гонки, состоявшейся на малайзийском автодроме в Сепанге…

Дождь, начавшийся перед стартом, и последовавший за ним хаос привели к неоднозначным решениям. Вероятно, они стали следствием некоторого замешательства в FIA. В итоге ситуация разрешилась, а зрители увидели захватывающую гонку. При этом состав первой десятки в целом оказался вполне привычным.

Отдельно стоит отметить ветерана Фернандо Алонсо. Он вновь доказал, что при обстоятельствах, позволяющих компенсировать недостаток мощности двигателя, всё ещё способен добиваться достойных результатов. Оба гонщика Aston Martin заслуживают похвалы: им удалось сохранить свои позиции. Вероятно, этим результатом они довольны не меньше, чем Red Bull — первой победой в сезоне, завоёванной в этот уик-энд.

После неудачного старта Макс Ферстаппен провёл гонку на очень высоком уровне. Похоже, теперь он наконец удовлетворён работой машины RB22 в её последней версии. Я бы не стал называть произошедшее «техническими новинками», поскольку, вероятно, Red Bull просто удалось окончательно собрать пазл, которым являются машины образца 2026 года.

Об этом, как мне кажется, говорят и результаты Айзека Хаджара после возвращения в строй בעקבות травмы. Кроме того, интересно, не сыграл ли свою роль Лиам Лоусон, заменявший Хаджара на трёх этапах сезона. Возможно, он также помог команде найти более эффективный подход к настройкам?

На начальном отрезке гонки могло показаться, что Ferrari вновь выступит в своём «фирменном» стиле. После старта на сликах положение её гонщиков выглядело довольно сложным. Однако Льюис Хэмилтон, в определённый момент уступавший лидеру больше минуты, сумел проехать 32 круга на мягких шинах.

Это позволило ему сократить количество пит-стопов и в итоге вывести машину в первую тройку, поднявшись на подиум. Льюис действовал сдержанно и уверенно, что помогло добиться впечатляющего результата. Впрочем, ему также способствовали появления автомобиля безопасности и введение режима виртуального сейфти-кара (VSC).

Шарль Леклер заезжал на пит-стоп уже на ранней стадии гонки, где ему заменили переднее крыло, но несмотря на это финишировал 4-е место. При этом итальянская команда допустила ошибку при выборе резины на старте. Вероятно, она стоила Ferrari победы, поэтому в ближайшую неделю пресса наверняка продолжит обсуждать будущее Фредерика Вассёра. Впрочем, нельзя исключать, что достаточно убедительные результаты гонщиков Скудерии окажутся весомее.

Поживём — увидим. Однако перед сингапурским этапом сезона и непосредственно в дни гоночного уик-энда эта тема, без сомнений, ещё станет предметом обсуждений.

В завершение хочется вновь обратиться к руководству Формулы 1 и FIA: пожалуйста, не исключайте из календаря чемпионата трассы старой школы исключительно ради денег, которые предлагают владельцы новых автодромов. Такие трассы лишены особого характера, а гонки на них нередко превращаются в процессии, в которых все лишь следуют за лидером.