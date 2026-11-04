Гэри Андерсон рассказал о предстоящем дебюте Рафаэля Камары

Гэри Андерсон, в прошлом конструктор гоночных машин, а теперь эксперт онлайн-издания The Race, положительно оценивает решение Haas F1 предоставить Рафаэлю Камаре шанс выступить уже в этот уик-энд. При этом эксперт отмечает, что на команду повлияли не самые благоприятные обстоятельства.

Я всегда выступаю за то, чтобы молодые гонщики получали возможность проявить себя, и рад, когда команды идут им навстречу. Эстебан Окон также получал такие шансы и даже одержал победу в гонке, хотя в 2021 году в Венгрии ему в некоторой степени повезло. Однако в целом его выступления нельзя назвать особенно впечатляющими.

Кроме того, его рабочие отношения с напарниками вызывают вопросы. Это подтвердилось и поведением Окона после того, как он узнал, что его место займёт другой гонщик.

Фраза «Я заслуживаю места в Формуле 1» – громкое заявление. Изначально никто не может считать такое место своей заслугой: попасть в Ф1 и сохранить там позицию способен тот, кто показывает результат и раскрывает свой потенциал. Какой бы ни была ситуация Окона, его спор с командой по поводу выбора резины во время тренировки в Мехико стал последней каплей.

К счастью, за последние несколько лет в чемпионате появилось немало новых гонщиков – Оскар Пиастри, Оливер Берман, Габриэль Бортолето, Арвид Линблад и Кими Антонелли, и это далеко не полный список. У некоторых из них дебютный сезон складывался непросто, что хорошо видно на примере Антонелли. Однако в этом году он подтвердил свой потенциал и убедительно выиграл чемпионат.

Рафаэль Камара стал очередным гонщиком в этом списке. В Haas приняли верное решение и позволили ему дебютировать раньше, чтобы он мог лучше подготовиться к сезону 2027 года. Теперь ему предстоит разобраться в особенностях гоночного уик-энда Формулы 1, а затем зимой у него будет время всё проанализировать. Не сомневаюсь, что это даст ему возможность провести подготовку более качественно.

Ему следует учесть опыт дебютантов прошлых лет и применить полученные уроки на практике. В конечном счёте это должно подтвердить старую истину: Рим строился не за один день.

Однако ещё важнее не допустить повторения ситуации, в которую попал Антонелли во время своей дебютной тренировки в Монце в 2024 году. Тогда он за рулём машины Mercedes врезался в барьеры. Наращивать темп необходимо постепенно. Если в Haas смогут предоставить Камаре эффективную машину, он способен добиться многого – это только что доказал Кими, став чемпионом 2026 года.