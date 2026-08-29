Гэри Андерсон высказался о новом контракте Ландо Норриса

Гэри Андерсон, в прошлом конструктор гоночных машин, а теперь эксперт британского онлайн-издания The Race, безусловно, рад за Ландо Норриса и команду McLaren, которые объявили о продлении сотрудничества до 2030 года. Однако он отмечает и негативные последствия этого решения для всей Формулы 1.

Для McLaren и Норриса это, вероятно, оптимальный вариант. Машина позволяет побеждать в гонках, а команда настроена вернуть прежнюю славу и регулярно бороться за титулы и Кубок конструкторов.

Кроме того, Норрису фактически некуда уходить. Где ещё он сможет получить автомобиль такого уровня и отношение, которое сейчас ему гарантировано в McLaren?

У Оскара Пиастри также есть возможность раскрыть свой потенциал. Австралиец очень хорош, поэтому неудивительно, если он тоже продолжит выступать за эту команду. Он отлично взаимодействует с McLaren и способен бороться за победы.

При этом долгосрочные контракты означают, что для молодых и перспективных гонщиков всё меньше свободных мест. Тестов, на которых они могли бы проявить свои способности, почти не осталось. Как в такой ситуации обратить на себя внимание? Показателен пример Леонардо Форнароли, прошлогоднего чемпиона Формулы 2, который сейчас является резервистом McLaren: чем он занимается в этом сезоне?

В Формуле 1 продолжают говорить о необходимости поиска новых настоящих талантов. Обсуждаются даже перспективы появления в чемпионате мира представительниц женского пола, однако остаётся непонятным, каким образом собираются реализовывать такие сценарии.

Тесты на машинах предыдущих лет выпуска (TPC) действительно проводятся и дают хотя бы некоторые возможности. Но кто обращает на них внимание?

Необходимо предпринимать определённые шаги, поскольку молодёжные серии Ф3 и Ф2, через которые нужно пройти для попадания в Формулу 1, обходятся слишком дорого. Впрочем, так было всегда: в автоспорте финансовые возможности зачастую важнее таланта. Это подтверждает и пример Alpine, продлившей контракт с Франко Колапинто.