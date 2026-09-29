Гэри Андерсон: Алонсо уже некуда двигаться дальше

Летом следующего года Фернандо Алонсо исполнится 46 лет. Испанский гонщик уже провёл рекордное количество гонок в Формуле 1, но завершать карьеру не планирует и продлил контракт с Aston Martin. Если двукратный чемпион мира полностью проведёт следующий чемпионат, к его окончанию на счету Алонсо будет более 470 Гран При.

Решение Фернандо остаться в Формуле 1 ещё на один сезон, который станет 24-м в его карьере, не выглядит неожиданным. Гонщик по-прежнему находится в достаточно хорошей форме, а Aston Martin в нынешний кризисный период необходим его огромный опыт.

Бывший конструктор гоночных машин, а ныне эксперт издания The Race Гэри Андерсон так оценивает решение Алонсо: