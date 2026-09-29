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Гэри Андерсон: Алонсо уже некуда двигаться дальше

Фернандо Алонсо продлил контракт с Aston Martin и проведёт 24-й сезон в Формуле-1. Эксперт Гэри Андерсон считает, что третий титул ему уже не покорится.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.09.2026, 17:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Летом следующего года Фернандо Алонсо исполнится 46 лет. Испанский гонщик уже провёл рекордное количество гонок в Формуле 1, но завершать карьеру не планирует и продлил контракт с Aston Martin. Если двукратный чемпион мира полностью проведёт следующий чемпионат, к его окончанию на счету Алонсо будет более 470 Гран При.

Решение Фернандо остаться в Формуле 1 ещё на один сезон, который станет 24-м в его карьере, не выглядит неожиданным. Гонщик по-прежнему находится в достаточно хорошей форме, а Aston Martin в нынешний кризисный период необходим его огромный опыт.

Бывший конструктор гоночных машин, а ныне эксперт издания The Race Гэри Андерсон так оценивает решение Алонсо:

«Если реально смотреть на происходящее, кого ещё может заполучить эта команда? Понятно, что в ней останется Лэнс, потому что за всё платит его папа (Лоуренс Стролл). А Фернандо любит гонки, и я думаю, он уже понимает, что идти ему больше некуда, если он хочет продолжить карьеру в Формуле 1.

Он по-прежнему способен вполне достойно справляться с делом, но я уверен, что теперь, когда возраст Алонсо приближается к 50, завоевать третий титул он уже не сможет.

По крайней мере, поскольку в составе Aston Martin останутся оба гонщика, то хотя бы команда сможет сохранить стабильность и преемственность.

Но ещё большой вопрос, продолжит ли она сотрудничество с Honda, а если нет, то с кем из моторостроителей сможет договориться? В общем, будем следить за развитием событий…

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