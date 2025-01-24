Генезис GV80 Desert Edition создан в качестве дань уважения Джеки Иксу

Представляем вам новейшее одноразовое творение от Genesis - GV80 Desert Edition. Оказывается, это название вполне уместно, потому что в рамках презентации Genesis отправили модифицированный GV80 на ралли Дакар, где он успешно прошел 3 700 изнурительных миль по Саудовской Аравии после мероприятия.

За рулем GV80 Desert Edition был легендарный Джеки Икс, который, помимо успехов в Формуле-1 и Ле-Мане, победил на ралли Дакар в 1983 году. Desert Edition был вручен Иксу - который сейчас работает советником и послом бренда Genesis, помогая развивать будущие модели марки - 30 декабря, за два дня до его 80-летия.

Что касается самой GV80 Desert Edition, к ней было добавлено несколько модификаций для безопасного прохождения пути через пустыню. По аналогии с Audi Q8 SUV e-tron Edition Dakar, который отмечал победу Audi на событии в 2024 году, GV80 получил более широкие арки колес для установки массивных всесезонных шин и новые диски для бездорожья, дополнительные прожектора на капоте, желтоватые противотуманные фары, подвеску для бездорожья и, конечно же, огромный багажник с встроенной дополнительной лампой. В честь дня рождения организаторы ралли Дакар также подарили Иксу стикер "E80", который разместили на боковой панели Genesis.

Пока нет планов начать производство GV80 Desert Edition, и Genesis не планирует официального участия в ралли Дакар. Однако премиальный автопроизводитель недавно объявил о своем участии в классе гиперкаров Ле-Мана с моделью GMR-001.