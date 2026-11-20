Учитывая широкий выбор полногибридных моделей у материнской компании Hyundai, отсутствие таких автомобилей в линейке Genesis до сих пор выглядело необычно. Теперь бренд представил сразу две новинки, однако они появятся не на всех рынках.

Genesis G80 Hybrid и Genesis GV80 Hybrid дебютировали на автосалоне в Лос-Анджелесе. Место премьеры указывает на основную целевую аудиторию моделей. Линейка Genesis в Великобритании уже несколько лет состоит исключительно из электромобилей, и новые гибриды это не изменят: поставки в Великобританию не планируются.

Тем не менее стоит рассмотреть, чего лишатся покупатели на этом рынке. В основу силовой установки положен 2.5-литровый четырехцилиндровый двигатель, превосходящий по объему 1.6-литровые полногибридные системы, которыми оснащаются модели Hyundai и Kia в Великобритании. Кроме того, это первая жидкостно охлаждаемая гибридная батарея среди автомобилей Hyundai Motor Group, хотя ее емкость пока не раскрыта.

В состав системы входят стартер-генератор и тяговый электромотор. Совокупная мощность установки составляет 342bhp, а крутящий момент достигает 530Nm. Последний показатель соответствует характеристикам 3.5-литровых двигателей V6 с двумя турбокомпрессорами, которыми Genesis оснащает свои автомобили в США.

Расход топлива Genesis GV80 Hybrid будет на 24 процента ниже по сравнению с аналогичной версией с бензиновым двигателем. Для G80 улучшение составит 30 процентов. Запас хода каждой модели на одном полном баке превысит 500 миль.

Отличить гибридные версии от других модификаций G80 и GV80 можно будет по новой решетке радиатора и обновленному дизайну колесных дисков. Genesis GV80 Hybrid также получит дополнительные варианты оформления интерьера, включая отделку натуральным деревом, различные узоры стеганой обивки и двухцветные сочетания материалов.