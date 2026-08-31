Geely завершила экстремальные испытания Galaxy M9 в условиях сильной жары и раскалённой почвы: что проверили в китайской пустыне

Geely Auto совместно с разработчиком и производителем силовых установок Horse Powertrain завершила испытания подключаемой гибридной установки Geely Galaxy M9 в условиях экстремально высокой температуры. Полноразмерный кроссовер протестировали в самой жаркой точке Китая, где температура воздуха достигает +50 градусов Цельсия.

Испытания организовали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Один из участков маршрута пролегал через цепь холмов «Огненные горы» протяжённостью 98 км, расположенную на северной окраине пустыни Такла-Макан. Местность находится в Турфанской впадине, а днём поверхность почвы здесь нагревается более чем до +70 градусов Цельсия.

В ходе проверок специалисты оценили работу системы управления гибридной установкой, использующей технологии искусственного интеллекта. По данным Geely, алгоритмы в реальном времени учитывают внешние условия и корректируют распределение мощности. Система синхронизирует работу тяговой батареи, бензинового двигателя и электромоторов за несколько миллисекунд.

Кроме того, испытатели дополнительно настроили двигатель Geely Galaxy M9, проверили поведение кроссовера на дороге и оценили эффективность системы охлаждения. В Geely отметили, что такой комплекс тестов необходим для адаптации автомобилей к различным погодным условиям и состоянию дорожного покрытия.

Масштабные проверки компания ежегодно проводит с апреля по сентябрь более чем в 100 странах и регионах. Как сообщили в Geely, в них задействованы 10 000 автомобилей, которые в совокупности преодолевают до 100 миллионов километров. В компании сопоставили это расстояние с 2500 оборотами вокруг Земли.

Geely Galaxy M9 также протестировали на безопасность и экологические характеристики. Кроссовер получил максимально возможные пять звёзд по Китайской независимой программе оценки безопасности новых автомобилей (C-NCAP), а также успешно прошёл испытания электробезопасности C-NESA. Для модели заявлены и экологические показатели C-GCAP.

Ранее Geely начала продажи в России гибридного кроссовера EX5 EM-R с последовательной силовой установкой. Автомобиль получил несколько режимов движения, а в линейке EX5 эта модификация стала ещё одним электрифицированным вариантом.

Кроме того, ранее аналитики включили Geely в число китайских марок с наибольшими продажами новых автомобилей в России по итогам июля. Бренд занял место в тройке лидеров этого сегмента.

Автор: Андрей Сундуков