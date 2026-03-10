Geely показал обновлённый седан Preface специально для России

Компания Geely официально представила обновленную версию бизнес-седана Preface. Модель оснащается новым экономичным мотором без потери динамических характеристик. Уже совсем скоро автомобиль поступит в продажу и будет предложен в двух комплектациях – Люкс (Luxury) по цене 3 329 990 рублей и Флагман (Flagship), стоимость которой составит 3 429 990 рублей. Сообщение об этом распространила пресс-служба китайского автопроизводителя.

Обновленный Preface получил 4-цилиндровый турбированный двигатель рабочим объемом 2 литра и мощностью 150 л.с. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка переключения передач. Согласно официальным данным, на разгон до 100 км/ч седан затрачивает 9,5 секунды, средний расход топлива в комбинированном режиме составляет 7,1 литра на 100 километров.

Комплектация Люкс (Luxury) включает широкий зимний пакет, который предусматривает подогрев сидений как спереди, так и сзади, а также рулевого колеса, лобового и заднего стекол, наружных зеркал и форсунок омывателя. В стандартное оснащение входят 17-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары головного света, а отделка салона и сидений выполнена из черной экокожи. Потолок автомобиля также выполнен в темных оттенках. Кроме этого в оснащение включены электрозатемняемое внутреннее зеркало заднего вида, 6 подушек безопасности, бесключевой доступ для водителя, запуск двигателя кнопкой, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль с отдельными воздуховодами для пассажиров второго ряда. Водительское сиденье регулируется электрически в 10 положениях, включая поддержку поясницы. Для водителя предусмотрена 10,2-дюймовая цифровая приборная панель. Мультимедийная система оснащена 13,2-дюймовым сенсорным дисплеем с опцией дублирования экрана смартфона и поддержкой Bluetooth. Музыкальная система включает 8 динамиков. Среди других удобств – датчики парковки спереди и сзади, круговой обзор с помощью камер, USB-порты и розетка на 12 вольт.

В топовой комплектации Флагман (Flagship) присутствуют дополнительные системы безопасности, 18-дюймовые легкосплавные диски, система бесключевого доступа для обоих передних пассажиров, а передние сиденья получили функцию вентиляции. Кроме того, переднее пассажирское кресло настраивается в 4 направлениях при помощи электропривода. Аудиосистема этого варианта дополнена 12 динамиками, в том числе встроенным в подголовник водителя.