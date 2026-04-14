В России отзывают почти 39 тысяч кроссоверов Geely Atlas

ООО «Джили-Моторс» объявило о начале масштабной отзывной кампании, затрагивающей 38 913 кроссоверов Geely Atlas. Под отзыв подпадают автомобили, произведённые в период с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года. Информация об этом размещена в официальном сообщении пресс-службы производителя, при этом отмечается, что программа согласована с Росстандартом.

Основной причиной отзыва стала выявленная вероятность некорректной работы парковочных датчиков. Как уточняется, такая неисправность способна привести к перегреву и даже повреждению отдельных компонентов автомобиля. Для предотвращения подобных инцидентов на всех затронутых транспортных средствах будет произведена замена предохранителя модуля управления парковочным ассистентом. Новый элемент рассчитан на меньшую силу номинального тока, что позволит повысить защиту от перегрева.

Также в рамках кампании специалисты оптимизируют программное обеспечение автомобилей. Будет добавлена функция всплывающего уведомления на центральном экране мультимедийной системы, позволяющая оперативно предупреждать владельцев о возможных неисправностях. Дополнительно предусмотрена проверка всех датчиков системы помощи при парковке, и при обнаружении дефектов соответствующие детали заменят.

Владельцы кроссоверов Geely Atlas, попавших под отзыв, будут заранее уведомлены о необходимости обращения в дилерские центры. Все работы по замене компонентов и обновлению программного обеспечения будут выполнены бесплатно.