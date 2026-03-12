Geely представила обновлённую базовую комплектацию кроссовера Monjaro

На российском рынке начались продажи обновленной базовой версии кроссовера Geely Monjaro. Китайский автомобиль теперь доступен в комплектации Люкс (Luxury), ее стоимость составляет 4 599 990 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

В оснащение новой версии Monjaro входят 19-дюймовые колесные диски с измененным внешним видом. Среди прочих опций — трехзонный климат-контроль, механическая регулировка спинки заднего дивана, водительское кресло с функцией вентиляции и аудиосистема с восемью динамиками. Кроме того, автомобиль оборудован современным набором электронных ассистентов. Безопасность обеспечивают система предупреждения и предотвращения фронтального столкновения, система удержания в полосе движения и технология распознавания дорожных знаков.

Кроссовер сохранил полностью светодиодную оптику и панорамную крышу, дополненную электролюком. Интерьер отделан черной экокожей и замшей, потолок также выполнен в темных тонах. Атмосферная подсветка добавляет уюта в салоне. Водительское сиденье оснащено функцией памяти положений, электрорегулируется по восьми направлениям и дополнено поясничной регулировкой по четырем направлениям. Для переднего пассажира предусмотрена электрорегулировка в четырех направлениях, а также возможность разложить кресло до горизонтального положения.

В числе дополнительных опций можно отметить систему бесключевого доступа с кнопкой пуска двигателя, адаптивный круиз-контроль, интеллектуальное управление дальним светом, камерами кругового обзора и беспроводную зарядку для устройств. Мультимедийный комплекс снабжен 12,3-дюймовым дисплеем с возможностью интеграции смартфонов на платформе iOS, а также дублированием экрана на главный экран автомобиля. Для переднего пассажира установлен отдельный 12,3-дюймовый сенсорный экран. Кроме этого, производитель предусмотрел так называемый «зимний пакет»: все сиденья оснащены подогревом, передние и задние, а также присутствует электрообогрев лобового стекла, зеркал, форсунок омывателя и рулевого колеса.

Независимо от комплектации все автомобили Geely Monjaro оснащаются 2-литровым турбированным двигателем мощностью 238 л.с. В паре с мотором работает 8-ступенчатый автомат с гидротрансформатором. Система полного привода представлена электромеханической муфтой, которая распределяет крутящий момент между осями до соотношения 50:50. В комплектации Люкс водителю предлагается на выбор семь режимов движения: комфортный, экономичный, спортивный, интеллектуальный, внедорожный, а также специальные настройки для снега и песка.