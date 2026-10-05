Geely Monjaro EM-i выйдет на рынок Великобритании, чтобы конкурировать с популярными семейными кроссоверами страны.

Geely подтвердил, что премьера SUV Monjaro в Европе состоится на автосалоне Paris Motor Show в этом году. Новая модель D-сегмента получит подключаемую гибридную силовую установку и будет конкурировать с китайскими автомобилями Chery Tiggo 8 и Omoda 9, а также с более известным Hyundai Santa Fe.

Стоимость Monjaro для Великобритании и сроки начала поставок пока не объявлены. Ожидается, что новая модель будет предлагаться по конкурентоспособной цене. Благодаря этому SUV сможет стать доступным вариантом для семей — как с точки зрения покупки, так и с учетом эксплуатационных расходов, что характерно для многих китайских конкурентов.

Если вы раньше не слышали о Monjaro, это неудивительно. SUV длиной почти 4.8 метра присутствует в модельном ряду бренда на других рынках с 2021 года. Автомобиль построен на доработанной версии платформы, которая используется в ряде моделей Volvo и Zeekr. На домашнем рынке Monjaro также оснащается четырехцилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, общим с моделями Volvo.

Однако европейская версия Monjaro получит более соответствующую требованиям региона гибридную силовую установку EM-i. В ее основе — бензиново-электрическая система, призванная снизить расход топлива и выбросы CO2. В основном модель будет переднеприводной, но Geely дополнит обновления новой системой e-AWD. Точные показатели мощности и экономичности пока не раскрыты.

Нынешний Monjaro отличается элегантным кузовом и сдержанными стилистическими решениями, которые можно ожидать от европейской модели. Тизерное изображение не позволяет рассмотреть автомобиль во всех деталях, однако подтверждает, что обновленная версия сохранит многие элементы дизайна нынешнего поколения.

При этом интерьер существующей модели заметно сильнее демонстрирует китайское происхождение автомобиля: в салоне установлены три экрана, а физических органов управления сравнительно мало. В новой версии эта компоновка может быть пересмотрена.