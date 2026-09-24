Geely представила самый быстрый в мире зарядный комплекс для электромобилей, немного опередив BYD Flash Charging

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Geely представила самый быстрый и мощный в мире зарядный комплекс для электромобилей. По утверждению компании, новая станция Smart Charging мощностью 2,250kW способна почти полностью зарядить электромобиль всего за 8 minutes 40 seconds.

Таким образом, Geely опередила BYD, ранее установившую рекорд со своей системой Flashing Charging, которая появилась в Великобритании в начале этого года. Ее устройства развивают мощность до 1,500kW и тратят целых nine minutes на зарядку с 10 до 97 процентов — столько же, сколько занимает аналогичная процедура с использованием Smart Charging.

Для испытаний новой технологии Geely использовала Lynk & Co 10 и Zeekr 001 — электрические кроссоверы двух брендов, принадлежащих китайскому конгломерату. Кроме того, выяснилось, что зарядка с 10-70% занимает менее пяти минут. При этом компания пока не раскрыла емкость аккумуляторов обеих моделей и достигнутую пиковую скорость зарядки.

Небольшая помощь от ИИ

Фото: autoexpress

Добиться таких показателей Geely помог искусственный интеллект. Инженеры применили алгоритмы, которые прогнозируют повышение или снижение температуры аккумулятора во время зарядки и заранее корректируют мощность, а не реагируют на изменения постфактум. Система должна поддерживать среднюю температуру батареи ниже 55 градусов Цельсия и не допускать ее повышения более чем до 65 градусов.