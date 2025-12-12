Главная Новости Китайские автомобили Geely Cityray стал главным призом для лучших студентов РУДН
Новости

Geely Cityray стал главным призом для лучших студентов РУДН

Городской кроссовер Geely Cityray стал главным призом на торжественном мероприятии, посвящённом юбилейному, 50-му Слёту отличников Российского университета дружбы народов. Автомобиль был разыгран и вручён 10 декабря 2025 года.
РедакцияР
Редакция
12.12.2025, 16:25·2 мин
single
Фото: архив пресс-служб

Финалист был выбран по результатам внутриуниверситетской лотереи среди студентов, отметившихся лучшей успеваемостью на протяжении 10 семестров. Победительницей стала Софья Паплаускас — магистр инженерной академии РУДН. Её лично поздравили ректор университета Олег Ястребов, а также заместитель генерального директора Geely Motors  Алексей Марков, в прошлом выпускник РУДН.

История Слёта отличников РУДН берёт своё начало в 1975 году, когда в университете впервые решили отметить достижения лучших студентов. Мероприятие превратилось в одно из самых ожидаемых событий учебного года. Каждый слёт — это праздник талантливых, целеустремлённых и вдохновлённых студентов, которые своим трудом прославляют университет. За прошедшие десятилетия в РУДН были отмечены тысячи студентов, получивших грамоты, награды, стипендии и слова признательности от ректора, профессоров и выпускников.  

Geely_Cityraу_РУДН_01 .jpg

Алексей Марков отмечает: 

«Это большая честь, что РУДН выбрал в качестве поощрительного приза яркий и харизматичный городской кроссовер Geely Cityray. Представляя один из самых высокотехнологичных автомобильных брендов, мы понимаем важность учёбы и, как следствие, развития науки для будущего страны и всего человечества. Участие в сегодняшнем мероприятии — это наш способ показать, что усердие и труд всегда окупаются и приносят свои плоды».

Китайские автомобили (789)Geely (257)Geely cityray (5)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация