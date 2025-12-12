Geely Cityray стал главным призом для лучших студентов РУДН

Финалист был выбран по результатам внутриуниверситетской лотереи среди студентов, отметившихся лучшей успеваемостью на протяжении 10 семестров. Победительницей стала Софья Паплаускас — магистр инженерной академии РУДН. Её лично поздравили ректор университета Олег Ястребов, а также заместитель генерального директора Geely Motors Алексей Марков, в прошлом выпускник РУДН.

История Слёта отличников РУДН берёт своё начало в 1975 году, когда в университете впервые решили отметить достижения лучших студентов. Мероприятие превратилось в одно из самых ожидаемых событий учебного года. Каждый слёт — это праздник талантливых, целеустремлённых и вдохновлённых студентов, которые своим трудом прославляют университет. За прошедшие десятилетия в РУДН были отмечены тысячи студентов, получивших грамоты, награды, стипендии и слова признательности от ректора, профессоров и выпускников.

Алексей Марков отмечает: