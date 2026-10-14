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Geely Auto выходит на автомобильный рынок Канады

Geely Auto объявила о выходе на рынок Канады: коммерческий запуск намечен на следующий год, продажи и сервис обеспечат местные партнёры по дистрибуции
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.10.2026, 11:43·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Китайская компания Geely Auto объявила о планах выйти на автомобильный рынок Канады. Полноценный коммерческий запуск намечен на следующий год, сообщает портал JustAuto.

Для развития розничной и сервисной инфраструктуры производитель намерен сотрудничать с местными компаниями. Партнеры будут отвечать за дистрибуцию автомобилей и послепродажное обслуживание.

Сейчас концерн Geely Auto работает более чем в 100 странах. Управляющий директор Geely Auto Canada Брайан Ву отметил, что Канада станет важным этапом международного развития компании.

Недавно Geely Auto также начал работу на рынке Швейцарии. На первом этапе в модельный ряд вошли подключаемый гибридный Starray EM-i и полностью электрический E5. В этом году к ним присоединятся E2 и один из внедорожников.

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