Где искать точки роста и прибыли на рынке смазочных масел?

На форуме автобизнеса CarX 2026, организованном агентством «АВТОСТАТ», Виктор Ефименко («Амтел») рассказал о принципах успешной дистрибуции на современном рынке смазочных материалов.

По его словам, конкурировать исключительно за счет ширины склада, как это происходило раньше, становится сложнее. Теперь ключевым преимуществом является точность — в частности, точность матрицы и подбора. Спикер рекомендовал определить постоянные SKU, которые стабильно продаются, и поддерживать по ним страховой запас. Специальные позиции, отметил он, следует контролировать с учетом применимости. Важно также учитывать «региональной матрице», то есть локальный спрос конкретного потребителя, и привозить товары под заказ, сохраняя возможность получать маржу.

Эксперты компании «Амтел» считают, что в 2027 году прибыль будет обеспечиваться структурой ассортимента, специализированными продуктами, коммерческим транспортом, техническими жидкостями, сервисным каналом и эффективностью цепочек поставок.