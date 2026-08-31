ГАЗ разработал платформу для «автомобилей будущего»: какие возможности она предоставляет

Инженеры Горьковского автозавода (ГАЗ) создали модульную платформу, предназначенную для целого семейства лёгких коммерческих автомобилей будущего. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к поездке Владимира Путина в Нижегородскую область, подобный проект впервые реализован в отечественном автомобилестроении.

Разработкой платформы инженерный центр ГАЗ занимался в 2026 году. Её ключевой особенностью стала высокая вариативность технологических решений и исполнений, благодаря чему одна основа может применяться для создания разных автомобилей.

Модульная конструкция поддерживает несколько вариантов компоновки. На её базе можно выпускать машины с различными длиной колёсной базы и высотой крыши, а также устанавливать грузовые и пассажирские кузова.

Платформа рассчитана на модели с передним, задним или полным приводом. Также предусмотрена возможность установки силовых установок любых типов.

Ранее полноприводные «Соболь NN 4x4» и «Газель NN 4x4» получили устанавливаемую на заводе систему курсовой устойчивости ESC. Она включает комплекс подсистем активной безопасности.

Кроме того, завод «Нижегородские моторы» ранее модернизировал шестиступенчатые коробки передач для «Соболя NN» и «Газели NN». В конструкцию добавили новые детали, призванные повысить ресурс трансмиссии.

Автор: Андрей Сундуков

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