На подсыхающей трассе Пьер Гасли завершил сессию со вторым результатом. По итогам дня француз остался доволен своей работой.

Пьер Гасли (2-й): «Сложный день под дождём при холодной погоде. Очень непросто сохранить контроль над машиной при столь низком сцеплении.

В конце первой тренировки я проехал несколько кругов на дождевой резине, но воды было слишком много.К началу второй сессии дождь закончился, мы подождали, пока покрытие подсохнет, и выехали на промежуточных шинах.

Ощущения были позитивными, я постепенно прибавлял в скорости – и в итоге оказался вторым. Приятный результат, но нужно оставаться реалистами – завтра нас ждут совсем другие условия и будет сухо. С нетерпением жду возможности оценить поведение машины на сухой трассе».

Франко Колапинто (9-й): «Гонщикам всегда хочется проехать побольше кругов, но в первый день уик-энда шёл дождь и мы знали, что в другие дни погода улучшится – не было смысла выезжать, пока трасса не высохла.

Из-за обилия луж асфальт был очень скользким, а прохладная температура не позволяла ему быстро высохнуть. До квалификации у нас остаётся одна тренировка – как по ходу уик-эндов с субботним спринтом. Надеюсь, что завтра мы будем быстры и сразу войдем в ритм».