Главная Новости Alpine F1 Team Гасли: «В Шанхае нужно сделать следующий шаг»
Новости

Гасли: «В Шанхае нужно сделать следующий шаг»

Пьер Гасли рассчитывает на лучший результат для Alpine в Шанхае после доработок и анализа этапа Формулы-1 в Мельбурне, где команда набрала одно очко.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.03.2026, 08:51·2 мин
single
Фото: F1news.ru

На минувшей неделе команда Alpine смогла заработать только одно очко в Гран-при Австралии благодаря десятому месту, которое занял Пьер Гасли. Перед этапом в Шанхае французский гонщик выразил надежду на улучшение результатов и подчеркнул важность предстоящего уик-энда.

Пьер Гасли отметил, что этап в Мельбурне оказался весьма поучительным для коллектива. По словам пилота, команда сделала определённые выводы и уже знает, какие изменения необходимо внести для дальнейшего прогресса. Гасли подчеркнул, что Alpine пока ещё далека от раскрытия полного потенциала своего болида, однако команда продолжает работать и не теряет оптимизма.

«Мы чувствуем, что в Австралии могли выступить лучше, и теперь настраиваемся на больший успех в Китае», — поделился Гасли. Он также отметил, что соперники не стоят на месте: все команды Формулы-1 активно развивают свои машины. Уже на этапе в Мельбурне появились технические новинки, которых не было во время зимних тестов.

Пьер Гасли добавил, что Alpine не смогла полностью воспользоваться всеми данными, полученными в ходе тренировочных сессий. По его словам, коллектив уделил большое внимание силовой установке и управлению энергией, однако при этом некоторые аспекты, связанные с работой шин, были упущены. В Шанхае команда намерена сделать следующий шаг и прибавить в результатах.

Источник

Пьер Гасли (148)Alpine F1 Team (316)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация