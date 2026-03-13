Главная Новости Макс Ферстаппен Гасли также избежал штрафа
Гасли также избежал штрафа

Стюарды Гран При Китая не стали наказывать Гасли за инцидент с Ферстаппеном в квалификации к спринту, признав отсутствие помех на трассе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.03.2026, 14:21·1 мин
Фото: F1news.ru

Стюарды Гран При Китая приняли решение не применять санкций по итогам инцидента, который произошёл в заключительной части квалификации к спринтерской гонке. В центре внимания оказались Пьер Гасли и Макс Ферстаппен, когда возникла ситуация возможного блокирования на трассе.

В ходе разбирательства представители судейской коллегии заслушали позиции обоих гонщиков, а также внимательно изучили телеметрию и видеозаписи с различных ракурсов. Пьер Гасли пояснил, что был осведомлён о приближении болида Макса Ферстаппена. Он отметил, что посчитал более безопасным оставаться на левом краю трассы в этот момент.

Макс Ферстаппен, в свою очередь, отметил, что действия Гасли оказали влияние на выбор его траектории. При этом он подчеркнул, что не почувствовал помех со стороны соперника.

Стюарды подчеркнули, что теоретически Гасли мог выбрать иную траекторию и при выходе из поворота держаться правее. Однако, принимая во внимание мнение Ферстаппена о том, что инцидент не создал для него проблем, судьи приняли решение не предпринимать никаких дальнейших мер по данному эпизоду.

