Пьера Гасли разбудили в шесть утра для прохождения допинг-теста

В четверг в Сан-Паулу Пьера Гасли рано утром разбудили специалисты антидопингового комитета, чтобы провести выборочный допинг-контроль. Из-за этого пилот Alpine не смог выспаться и во время общения с прессой был не в лучшем настроении.

Пьер Гасли: «Сегодня утром меня разбудили в шесть часов утра для допинг-контроля, так что настроение у меня не самое лучшее.

Ночь выдалась тяжёлой, но я очень люблю эту трассу. Только здесь мне удалось дважды подняться на подиум в Формуле 1. Впервые в 2019 году, а затем в 2024-м в дождевой гонке. В воскресенье тоже обещают дождь, так что я с нетерпением жду гонку».

На предыдущем этапе в Мехико Гасли наказали за недостаточное снижение скорости в зоне действия двойных жёлтых флагов. На Интерлагосе Пьер признал свою ответственность за это нарушение.

Пьер Гасли: «Я недостаточно сбросил скорость, поэтому полностью принимаю ответственность за штраф.

Обстоятельства были непростыми, поскольку авария произошла прямо перед нами. Двойные жёлтые флаги появились как раз в тот момент, когда я находился на апексе первого поворота. Я не стал снова разгоняться, но, очевидно, для стюардов этого оказалось недостаточно.

Ситуация была неприятной. К тому же в третьем повороте табло показывало сигналы в такой последовательности: зелёный, жёлтый, зелёный, жёлтый. Оно работало некорректно, поэтому разобраться было непросто. Но, в конечном счёте, больше всего раздражает то, что из-за этого команда потеряла очки.

Я всегда стараюсь строго соблюдать требования под жёлтыми флагами, поскольку это вопрос безопасности, поэтому я не собираюсь оспаривать штраф. Машина Линдблада находилась далеко справа, я видел, где именно она остановилась. Но даже на таких трассах, как Монако или Лас-Вегас, при жёлтых флагах мы всегда должны сбрасывать скорость. В этой ситуации я был неправ, и здесь нечего обсуждать».