В Alpine рассчитывают улучшить результаты на заключительном отрезке сезона. Перед Гран-при в Лас-Вегасе команда готовится побороться за более высокий результат.

Пьер Гасли: «После серии из трёх насыщенных событиями гоночных уик-эндов приятно несколько дней отдохнуть, прежде чем вернуться к работе. Я потренировался на симуляторе в Энстоуне, а сейчас с нетерпением начала уик-энда в Лас-Вегас, где стартует финальная серия из трёх гонок подряд.

С появления в календаре в 2023-м, трасса в Вегасе подарила зрителям немало интересных моментов. У неё интересная конфигурация, включающая длинные прямые с серьёзными торможениями, и техничным средним сектором. Прохладная погода станет ещё одним фактором.

В прошлые годы я показывал неплохие результаты в квалификации на этой трассе, показав третье время в 2023-м, но закрепить успех в гонке не удавалось. Сейчас наша цель – полностью выложиться в каждой сессии и добиться хорошего результата в гонке. После нескольких сложных этапов это важно для команды».

Франко Колапинто: «С волнением жду возвращения в Лас-Вегас, где начнётся финальная в этом году серия их трёх гонок подряд. В прошлой серии нам не удалось в полной мере воспользоваться скоростью машины, все в команде нацелены на то, чтобы исправить ситуацию и успешно провести уик-энд.

Трасса в Лас-Вегасе — одна из самых крутых в календаре. Есть что-то уникальное, когда за рулём Формулы 1 вы на полной скорости проноситесь по знаменитой Лас-Вегас-Стрип.

Ночью в пустыне холодно, одной из ключевых задач станет поддержание рабочей температуры шин. Конфигурация включает длинные прямых, с учётом особенностей машин этого года гонка обещает быть интересной. Мы сделаем всё, чтобы провести уик-энд без сбоев и добиться хорошего результата».