Пьер Гасли признался: «На симуляторе я задел почти все стены на Мадринге»

В четверг, накануне Гран При Испании, Пьер Гасли оценил трассу Мадринг. Пилот Alpine ожидает хаотичной гонки с красными флагами и рассказал, что во время подготовки к уик-энду на симуляторе едва ли не в каждый поворот врезался в стену.

Пьер Гасли: «Я готов поставить на красные флаги, они точно будут. Если говорить о пилотировании, то на трасса мне очень понравилась, было действительно интересно. На симуляторе я задел почти каждую стену в каждом повороте, так что теперь знаю, что здесь можно делать, а что лучше не делать.

Думаю, трасса очень сложная, особенно с учётом того, как сильно может измениться состояние асфальта по ходу уик-энда. Здесь много торможений под углом, а не по прямой, много извилистых и очень техничных поворотов. Их вообще очень много, есть слепые повороты, бэнкинг, подъёмы, спуски и постоянные перепады высот.

Я ожидаю, что трасса станет серьёзным испытанием для нас. Но это хорошо, поскольку на таких трассах гонщик может больше влиять на результат. С другой стороны, она немного напоминает Монако – небольшая ошибка может сразу привести к серьёзным последствиям. Поэтому придётся особенно внимательно подходить к каждой зоне торможения и следить за скоростью, с которой проходишь повороты.

Должен признать, что это захватывает. Но одновременно уик-энд может получиться довольно нервным, поскольку здесь очень легко разбить машину».