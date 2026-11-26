Пьер Гасли финишировал пятым в Лас-Вегасе, показав лучший результат Alpine в этом сезоне. В первой половине дистанции он длительное время шёл четвёртым, а затем поднялся на 3-ю позицию. Однако позже на машине возникли проблемы с силовой установкой, из-за чего гонщику пришлось снизить темп и действовать менее агрессивно.

Пьер Гасли: «Определённые характеристики нашей машины проявляются на некоторых типах трасс, и тогда она становится более эффективной. Но также нам известны слабые места A526, и мы знаем, с чем они связаны, поэтому очень напряжённо трудимся, чтобы в следующем году заметно прибавить.

Я знаю, что на базе в Энстоуне команде удаётся добиваться. неплохого прогресса, хотя, конечно, мы всегда зависим от того, как в течение зимнего межсезонья поработают соперники и какие открытия сделают.

Между гонщиками уже начались своего рода игры, когда они задают друг другу определённые вопросы, стараясь вычислить, кто в следующем сезоне может прибавить. Но думаю, что мы на верном пути, и лично я надеюсь, что мы сможем чаще подниматься на такие позиции, на каких были в Вегасе».

Франко Колапинто финишировал шестым в прошлое воскресенье, уступив напарнику чуть более пяти секунд.