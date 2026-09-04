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Гасли потерял третье место в Монако, которое вернули Хаджару

Международный апелляционный суд FIA восстановил штраф Пьера Гасли за превышение скорости на пит-лейн и вернул Айзеку Хаджару подиум Гран При Монако
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.09.2026, 14:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

С момента Гран При Монако прошло почти три месяца, однако пересмотр итогов гонки продолжается. Международный апелляционный суд FIA объявил своё решение.

По итогам слушаний, состоявшихся 25 августа, вынесен окончательный вердикт. Штраф Пьера Гасли за превышение скорости на пит-лейн, который ранее отменили, восстановлен.

В результате гонщик Alpine F1 вновь лишился места на подиуме и опустился на 7-е место в протоколе Гран При Монако. Айзек Хаджар, выступающий за Red Bull Racing, вернулся на подиум.

Вердикт занимает 26 страниц. В документе подробно рассмотрены история вопроса, логика решений стюардов, принятых в день гонки, а также дальнейшее развитие событий. Кроме того, в нём объясняется, почему штраф Гасли решили восстановить, а Хаджара вернуть на подиум.

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Red Bull Racing (1024)Пьер Гасли (219)Alpine F1 Team (444)Айзек Хаджар (183)

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