Габриэле Мини удовлетворён своим дебютом в Формуле-1

Габриэле Мини провёл дебютную сессию в Формуле 1 в Мехико. В первой тренировке в составе Alpine итальянец заменил Франко Колапинто. Гонщик Формулы 2 остался доволен своей работой и поблагодарил команду за предоставленный шанс.

Пьер Гасли участвовал в обеих тренировках. Во второй сессии он показал восьмой результат, тогда как Франко Колапинто уступил напарнику семь десятых секунды и занял шестнадцатое место.

Пьер Гасли (8-й): «Думаю, это одна из лучших пятниц для нашей команды, поэтому я очень доволен. Машина оставляет хорошее впечатление, хотя ещё есть над чем поработать. В частности, у меня остаются сложности на торможениях, и за рулём я чувствую себя не так уверенно, как хотелось бы. Но начало уик-энда получилось хорошим.

На этой трассе сложно из-за высоты над уровнем моря, поэтому я не думаю, что мне будет до конца комфортно за рулём. В основном всё не таки и плохо, и, предполагаю, будет достаточно небольшой корректировки настроек.

Борьба с Racing Bulls очень плотная, и я надеюсь, что в субботу нам удастся отыграть ещё пару сотых секунды».

Габриэле Мини (14-й в первой сессии): «Потрясающий день! Я впервые участвовал в официальной сессии Формулы 1, поэтому эмоций, конечно, было много. Здорово оказаться среди настоящих легенд нашего спорта.

Тренировка тоже прошла хорошо. Я проводил аэродинамические тесты и проверял различные технические решения. Думаю, команда получила полезные данные. В конце сессии мне удалось немного поработать над скоростью, и получилось неплохо. Жаль, что режим виртуального автомобиля безопасности включился в неудачный для меня момент, и из-за этого я смог проехать всего один круг на мягких шинах. Но, в целом, мы можем быть довольны.

Перед выездом на трассу я много думал о том, что меня ждёт, но при этом старался сохранять концентрацию и сосредоточиться на работе. Нужно было хорошо провести сессию, не повредить машину и при этом показать достойный результат. В голове у меня было, но это отличная возможность, за которую я очень благодарен».