Габриэль Бортолето финишировал десятым и принёс Audi важное очко, благодаря чему команда сократила отставание от Haas в Кубке конструкторов.

Габриэль Бортолето (10-й): «Я очень доволен гонкой, мне понравилось. Стартовав 13-м, я активно боролся на первом круге, да и вся гонка получилась сложной, но нам удалось найти хороший темп, команда разработала отличную стратегию, в итоге мы заслуженно заработали очко.

Реализовать эту стратегию было непросто, мы знали, что есть три или четыре круга, на которых я не должен потерять позицию – мне пришлось постараться, чтобы удержать соперников позади. Для этого нужно было сильнее нагрузить шины, что на этой трассе нежелательно, но в итоге всё получилось.

Мы едем в Абу-Даби с хорошим настроением, рассчитывая на продолжение борьбы с Haas F1 за позицию в Кубке конструкторов».

Нико Хюлкенберг (12-й): «Я не лучшим образом стартовал, но смог отыграть несколько мест на первом круге, прежде чем застрял за гонщиками Alpine.

Стратегия была хорошей, темп – вполне приличным, но значительную часть гонки мы провели в «грязном воздухе» позади других машин. Приближаясь к другой машине на этой трассе, вы теряете прижимную силу в скоростных поворотах, что сразу увеличивает износ.

Думаю, сегодня мы были вполне на равных с Haas и Racing Bulls, но не смогли добиться большего. Примем этот результат таким, какой он есть, и отправимся на финал сезона в Абу-Даби».