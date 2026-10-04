Габриэль Бортолето признал: «Я испортил гонку и Сайнсу, и себе»

Команда Audi остановилась в шаге от очковой зоны на Гран При Бахрейна в Малайзии. На последних кругах Нико Хюлкенберг уступил Арвиду Линдбладу в борьбе за десятое место. Габриэль Бортолето получил 10-секундный штраф после разворота Карлоса Сайнса и завершил гонку на 18-й позиции.

Нико Хюлкенберг (11-й): «Гонка получилась богатой на события, я боролся за очки, но в итоге финишировал одиннадцатым. Сегодня я гораздо больше доволен своим выступлением по сравнению со вчерашним днём.

В самом начале гонки мы приняли правильное решение перейти на промежуточные шины. И хотя на первом круге я потерял позиции, но затем сразу отыгрался. Это обеспечило мне хорошую позицию на оставшуюся часть гонки.

Было много борьбы колесо в колесо, но мне не хватило скорости для борьбы колесо в колесо. Если реалистично смотреть на расстановку сил, то я оказался на такой позиции благодаря сходу соперников, поэтому шансы изначально были не велики.

Тем не менее, я чисто провёл гонку, команда получила много информации для анализа, и сейчас мы отправляемся в Сингапур».

Габриэль Бортолето (18-й): «В первую очередь, я приношу извинения Карлосу. Я столкнулся с ним на рестарте, испортив и ему гонку, и себе. Я повредил переднее антикрыло и днище и оказался слишком далеко позади, чтобы за что-то бороться.

Не скажу, что чисто провёл гонку, да и день получился сложным. Теперь мы постараемся извлечь что-то позитивное из прошедшего этапа перед отправкой в Сингапур. Надеюсь, там мы добьёмся хорошего результата».