Габриэль Бортолето: «Спринт придаст уик-энду больше азарта»

Команда Audi отметила дебют в Формуле 1 очками, которые принёс ей Габриэль Бортолето в своей первой гонке. Это событие стало значимым для коллектива, подчеркнув не только потенциал болида, но и высокий уровень мастерства молодого пилота. Бортолето сумел воспользоваться возникающими возможностями в сложных условиях Гран При Австралии и показать отличный результат.

Во время пресс-конференции в Шанхае журналисты попросили Габриэля прокомментировать это достижение, которое стало важным этапом в истории команды.

Габриэль Бортолето отметил: «Должен сказать, что тот уик-энд в целом сложился здорово. Такого мы даже не ожидали, ведь после первичной обкатки нашей новой машины в Барселоне стало понятно, что впереди ещё очень много работы, а на тестах в Бахрейне мы уже начали постепенно разбираться с R26.

По словам пилота, проход в финал квалификации и первые очки на этапе в Мельбурне стали неожиданно приятным итогом. Габриэль признался, что этот результат особенно порадовал его на старте сезона. Теперь команда готовится к этапу в Китае, где предстоит выяснить, как поведёт себя болид на другой трассе.

Бортолето подчеркнул, что второй год в Формуле 1 приносит ему больше уверенности. Он рассказал, что за это время успел освоиться в команде, выработать подход к работе как на трассе, так и вне её, а также наладить взаимодействие с инженерами, что позволяет работать значительно спокойнее.

Пилот также добавил, что реализация проекта Audi приносит ему удовольствие и выражает надежду, что этот настрой сохранится и впредь.

На пресс-конференции обсуждался и вопрос о включении спринта в субботнюю программу второго этапа чемпионата, несмотря на то, что команды ещё не полностью освоились с машинами нового сезона.

Габриэль Бортолето считает, что особой разницы нет: «Всё равно по ходу уик-энда надо будет во многом разобраться, и если бы он проходил по обычной программе, то во всех трёх тренировках мы бы проводили разного рода испытания и только ближе к квалификации определились с настройками.

По мнению пилота, значительных отличий ждать не стоит: оптимальный баланс болида вряд ли удастся найти до субботней квалификации, поэтому работа над настройками продолжится и во время спринта. Он полагает, что новая структура уик-энда лишь добавляет интриги и требует действовать быстрее.