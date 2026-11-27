Гонщики Audi провели стабильную пятницу: Габриэль Бортолето дважды показал 11-е время, а Нико Хюлькенберг оба раза завершил сессию 13-м.

Габриэль Бортолето (11-й): «Позитивная пятница. Всё прошло спокойно, я проехал несколько хороших кругов. Нужно прибавить в скорости, чтобы добиться лучших результатов – все в команде на это нацелены.

Позиция на трассе здесь особенно важна, нужно хорошо выступить в квалификации и найти настройки, которые помогут беречь шины во время гонки».

Нико Хюлькенберг (13-й): «Спокойная пятница, без особых проблем. Трасса в Катаре отличается от тех, где мы выступали в последнее время, обилием скоростных поворотов, поэтому многое осмыслить и понять, чтобы завтра добиться большего. Мы определим, где можем прибавить и составим план на завтра. Борьба как всегда, очень плотная, всё будет зависеть от мелочей».