Габриэль Бортолето: «Гонка прошла позитивно»

Гонщики Audi завершили этап в Мехико без набранных очков. Габриэль Бортолето финишировал 11-м, а Нико Хюлькенберг занял 16-е место.

Габриэль Бортолето (11-й): «Моя гонка прошла неплохо, что позитивно после множества проблем на тренировках. В некоторой степени в гонке я действовал вслепую в плане управления шинами и настроек, так что 11-е место – неплохой результат, хотя, конечно, немного обидно финишировать сразу за пределами призовой десятки.

Впереди моя домашняя гонка в Бразилии, которую я с нетерпением жду. Трасса в Интерлагосе должна подойти нашей машине, и если мы сможем чисто провести уик-энд, в отличие от Мехико, то, надеюсь, сможем побороться за очки. Это стало бы достойным завершением очередной серии из трёх гонок подряд».

Нико Хюлькенберг (16-й): «Сложный день. По ходу всей гонки у нас были проблемы с температурой шин, из-за чего не удавалось прессинговать соперников.

На рестарте я оказался рядом с машиной Бермана в 4-м повороте, потерял часть передней прижимной силы и не смог избежать инцидента. Конечно, я этого не хотел, приношу извинения ему и команде Haas.

В целом, не самый гладкий уик-энд для нашей команды. Есть несколько моментов, которые нужно проанализировать, но этап в Бразилии совсем скоро. Мы сделаем выводы и на следующей неделе попробуем ещё раз.

Поздравляю Кими Антонелли с чемпионским титулом. Это огромное достижение, и он его вполне заслужил».