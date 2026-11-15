Fusion приходит в Формулу E, но интрига сохраняется

Новая команда чемпионата мира по гонкам на электромобилях Fusion Formula E Team официально заявила о себе, однако пока ограничилась общими формулировками и публикациями в социальных сетях.

На официальных страницах коллектива появились короткий видеоролик и несколько фотографий отдельных элементов машины. На них можно разглядеть главным образом логотипы спонсоров. Для независимой частной команды уже сам факт наличия партнёров выглядит позитивно.

В Формуле E начинается переход на технику нового поколения GEN4. Fusion будет выступать на таких же машинах Porsche 975 RSE, как заводская команда известного немецкого автопроизводителя и американская Cupra Kiro. Других подтверждённых подробностей пока нет.

К видео с автомобилем, накрытым тёмным покрывалом, команда добавила комментарий: «Новая эра требует новой энергии. Представляем Fusion Formula E Team».

Подпись к фотографиям звучит более загадочно и допускает примерно такую трактовку: «Как вы вскоре узнаете, мы не собираемся быть похожими». Судя по всему, команда намекает на собственную оригинальность и намерение отличаться от других участников электрической серии.

На этом информация пока заканчивается. Вероятно, стоит ждать новых публикаций в социальных сетях: имена гонщиков 12-й команды Формулы E ещё не объявлены. При этом известно, кто стоит за проектом.

Французское издание Autohebdo отмечает, что команда Fusion Motorsport давно известна в британском картинге. В разные годы за неё выступали и выигрывали национальные чемпионаты Дэн Тиктум, Тэйлор Барнард, Зак О’Салливан и Фредди Слейтер, а также многие другие гонщики.

Основатель Fusion Motorsport Дэн Хейзлвуд стал руководителем LN4 Fusion — нового гоночного проекта Ландо Норриса. Исполнительный директор проекта Дэн Ричардс является совладельцем Fusion Motorsport. В названии новой команды Формулы E также используется слово fusion, хотя обозначение LN4 в него не вошло. При этом машины оформлены в той же чёрно-жёлто-кислотной цветовой гамме.

Фото: F1news.ru

Связан ли Ландо с Fusion Formula E Team и если да, то каким образом, вероятно, станет известно позднее. Не исключено, что через несколько дней в Лас-Вегасе гонщику McLaren зададут вопросы и об этом проекте.