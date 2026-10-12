Фургоны и минивэны Sollers SF1 получат обновление

Компания «Соллерс» планирует обновить фургоны и минивэны Sollers SF1. Об этом специалисты журнала Авито Авто узнали во время пресс-тура на предприятие компании в Татарстане. Первые эргономические изменения появятся в автомобилях уже к концу года. В дальнейшем модель может получить новый салон, а также автоматическую трансмиссию.

Перегородку между кабиной и цельнометаллическим кузовом сместят назад. Это позволит решить проблему с недостаточным диапазоном регулировки передних кресел. Кроме того, изменится угол открывания пятой двери: высота подъема увеличится на 20 см.

Также на автомобиле локализуют блок подстаканников. Его выполнят из темного пластика, чтобы элемент соответствовал общей стилистике салона.

Компания дополнительно прорабатывает внедрение систем безопасности и комфорта. В числе приоритетных опций — мультируль с кнопками, круиз-контроль, мультимедийная система с тачскрином и камера заднего вида. Параллельно разрабатываются собственные цифровые решения.

В перспективе Sollers SF1 может получить 8-ступенчатую коробку передач. Сроки появления модели с «автоматом» пока не раскрываются.