Фургон LADA Largus теперь доступен по подписке

АВТОВАЗ дополнил линейку автомобилей, доступных по подписке «LADA Легко». В сервисе появился фургон LADA Largus. Согласно информации на официальном сайте марки, оформить его могут не только частные клиенты, но и компании, а также представители малого бизнеса.

Фургон предлагается в комплектации «Комфорт». Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач и рассчитан на перевозку крупногабаритных грузов.

Ежемесячная подписка для физических лиц стоит 50 990 рублей. Для юридических лиц стоимость составляет 52 990 рублей. При выполнении ряда условий компании могут получить нулевой обеспечительный платеж.

Сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге. Заявку на аренду автомобиля можно подать онлайн на сайте, после чего с клиентом свяжется оператор.

Сейчас в подписке доступны две модели LADA: седан Vesta и фургон Largus. В дальнейшем ассортимент планируют расширять.