Повышение акцизов на топливо «рассматривается», поскольку цены на бензин продолжают расти

Премьер-министр Кеир Стармер сообщил, что ожидаемое повышение топливной пошлины, намеченное на сентябрь, в настоящее время находится «на рассмотрении». Это заявление было сделано на фоне роста цен на нефть, вызванного продолжающимся конфликтом в Иране и на Ближнем Востоке, а также призывов оппозиционных партий полностью отказаться от увеличения топливной пошлины.

В ходе сессии вопросов премьер-министру в среду Стармер выступил в Палате общин с заявлением: «Топливная пошлина останется замороженной до сентября, и мы будем следить за ситуацией с учетом событий в Иране».

Снижение топливной пошлины на пять пенсов было введено в марте 2022 года, чтобы смягчить последствия войны в Украине, и изначально рассматривалось как временная мера. В осеннем бюджете 2025 года было объявлено, что эта льгота будет постепенно отменяться: в сентябре 2026 года планируется повышение на 1 пенс, затем в декабре — еще на 2 пенса, и, наконец, в марте 2027 года — дополнительное увеличение на 2 пенса.

Тем не менее, в понедельник цены на нефть резко выросли до отметки $119 за баррель — это максимальный показатель с начала войны в Украине в 2022 году. К среде стоимость опустилась до приблизительно $89 за баррель. Несмотря на это, а также на заявление президента США Дональда Трампа о том, что конфликт в Иране «очень скоро» завершится, сохраняются опасения, что автомобилисты окажутся под давлением с разных сторон.