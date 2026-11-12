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Фредерик Вести — претендент на место Валттери Боттаса в команде Cadillac

Cadillac в Формуле 1 выбирает состав на 2027 год: Боттас, Херта и Вести претендуют на место в команде на фоне разногласий в руководстве.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.11.2026, 16:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Racing Bulls подтвердили продление контрактов с Лиамом Лоусоном и Арвидом Линдбладом на следующий сезон. Таким образом, формально на следующий год в Формуле 1 остаются две вакантные позиции — в Haas и Cadillac. В случае с Haas объявление о новом соглашении с Берманом выглядит скорее формальностью, тогда как ситуация с Cadillac остаётся неопределённой.

Валттери Боттас утверждает, что продолжит выступать за американскую команду в 2027-м. При этом он подтверждает: для официального решения необходимо дождаться одобрения совета директоров, который пока не определился.

Ранее мы рассказывали о разногласиях в руководстве. General Motors, курирующая проект Cadillac в Формуле 1, выступает за переход Колтона Херты из резервных гонщиков в основные пилоты в 2027 году. Однако команда настаивает на сохранении Боттаса, поскольку считает преемственность и стабильность наиболее важными факторами на данном этапе.

На фоне возникших разногласий появился ещё один претендент на место в Cadillac. Речь идёт о резервном гонщике Mercedes Фредерике Вести. С 2025 года он одновременно с обязанностями в команде Формулы 1 выступает в серии IMSA за Action Express Racing на Cadillac V-SeriesR в классе GTP.

Вице-президент General Motors по спортивным программам Эрик Уоррен высоко оценивает работу Вести. Теперь его кандидатура рассматривается не только как запасной вариант на случай отказа от Валттери Боттаса и Колтона Херты.

Принятие решения о составе осложняет и ситуация вокруг возможной продажи команды. Руководству необходимо учитывать не только спортивные интересы Cadillac, но и планы акционеров.

Источник

Cadillac F1 (317)

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