«Сейчас я ни о чём не сожалею»: Фредерик Вассёр сделал заявление

Фредерик Вассёр подвёл итоги Гран При Бахрейна, который проходил на малайзийском автодроме в Сепанге. Руководитель Ferrari объяснил решение команды выпустить Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на сликах, несмотря на мокрый после начала дождя асфальт.

Вассёр признал, что выбранная тактика оказалась ошибочной. При этом гонщикам Скудерии удалось исправить ситуацию и завершить гонку на 3-м и 4-м местах.

«Наш выбор шин можно обсуждать долго. Но я считаю, когда вы убеждены, что один вариант тактики предпочтительнее другого, то именно его вы выбираете для обоих гонщиков, – рассуждал руководитель команды Ferrari в эфире телеканала Sky Italia. – McLaren, Red Bull и Mercedes поступили так же. Для 50 процентов машин была выбрана промежуточная резина, тогда как остальные предпочли слики.

Безусловно, после гонки проще говорить, что один вариант был лучше другого, но когда перед стартом вы находитесь на пит-лейн, то располагаете ограниченной информацией, картину во всей полноте вы не представляете. А правильным был ваш выбор или нет, выясняется уже на первом круге. В тот момент и стало понятно, что мы допустили ошибку, но менять шины было уже поздно.

У Шарля на первом круге был контакт, после чего на его машине пришлось менять носовой обтекатель, что тем более осложнило его положение. Но в целом наше выступление было уверенным и убедительным. Разумеется, кажется странным, что мы смогли показать такой результат, учитывая выбор тактики, сделанный перед стартом.

Теперь понятно, что лучше было бы стартовать на промежуточной резине, но мы сделали свой выбор на основе той информации, которой в тот момент располагали, поскольку считали, что трасса будет очень быстро подсыхать. Постараемся всё детально проанализировать, чтобы извлечь уроки на будущее. Впрочем, сейчас я ни о чём не сожалею.

Ведь и субботняя квалификация прошла неплохо, и в гонке мы смогли отыграться и финишировать на 3-м и 4-м местах, хотя на первом круге оказались на 20-й и 21-м позициях. Но мы сохраняли спокойствие, действовали чётко и слаженно.

Обе машины были способны на прекрасный темп. Тем более если учесть, сколько раз мы звали Шарля в боксы, и всё-таки он занял 4-е место. Но теперь мы должны сделать следующий шаг. На трассу мы вернёмся уже через неделю и в Сингапуре постараемся выступить лучше».