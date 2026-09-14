«По крайней мере, мы попытались…» — Фредерик Вассёр

Тактика Ferrari на вчерашнем Гран При Испании не позволила команде добиться желаемого результата. Стратеги Скудерии решили как можно дольше не менять первый комплект шин у Шарля Леклера, рассчитывая на появление автомобиля безопасности. Однако этот сценарий не реализовался.

В результате единственная красная машина, финишировавшая в гонке, пришла к финишу четвёртой, уступив победителю почти полминуты. В восьмой раз в сезоне первым стал Кими Антонелли. Льюис Хэмилтон сошёл уже на 6-м круге из-за проблем с тормозами.

«На просто не повезло, – объяснял после гонки Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, в эфире Sky Italia. – Мы знали, что другие команды собираются стартовать, поставив на одну машину более мягкие шины, на другую – более жёсткие, и решили действовать так же.

Перед стартом мы прикидывали, что по ходу гонки, вероятно, автомобиль безопасности появится на трассе как минимум дважды, но этого не произошло. По крайней мере, мы попытались, темп у нас был, и Шарль отлично проехал первый отрезок на резине состава Hard.

На средней стадии гонки нашим соперником был Джордж Расселл, он должен был провести второй пит-стоп, но когда он свернёт на пит-лейн, мы не знали. В конце концов мы ехали на жёстких шинах, они позволяли держать отличный темп, и мы были вынуждены оставаться на трассе, удерживать позицию и следить за дальнейшим развитием событий.

Мы рассчитывали на второе появление автомобиля безопасности и в этом случае боролись бы за победу. Но поскольку этого не произошло, то пришлось смириться с 4-м результатом. Шарлю мы вынуждены были задать определённый темп, и он прекрасно его выдерживал. О других вариантах мы не думали, в этом не было смысла.

Он отлично справлялся с делом, не допустил ни единой ошибки за сорок с лишним кругов, хотя ехал на изношенных шинах, и атаковал безумно интенсивно. Полагаю, он выжал из машины максимум. Если мы в этот уик-энд что-то упустили, то это было в субботу, когда мы выбирали настройки на квалификацию.

Что касается Льюисе Хэмилтоне, то на его машине в какой-то момент начали пропадать тормоза, и мы сразу решили сойти с дистанции, потому что продолжать гонку на такой трассе было слишком опасно. Точной информации о причинах этого у нас пока нет. Жаль, что так сложилось, потому что начало гонки Льюис провёл прекрасно».