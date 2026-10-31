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Фредерик Вассёр: «Нужно напряжённо работать»

Фредерик Вассёр призвал Ferrari не расслабляться после лидерства Шарля Леклера в пятничных тренировках и предупредил об опасных ухабах на трассе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.10.2026, 18:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В пятницу Шарль Леклер дважды показал лучший результат в свободных заездах. Однако аналогичная ситуация уже складывалась на прошлой неделе в Остине, где в гонке гонщики Ferrari не смогли войти в тройку. Руководитель Скудерии Фредерик Вассёр рассчитывает, что команда сумеет подтвердить продемонстрированную скорость в субботу.

Фредерик Вассёр: «Хорошие результаты в пятницу – это не повод для излишней самоуверенности. Нам нужно напряжённо работать, приложить максимум усилий, чтобы и в субботу добиться максимально возможного результата.

Условия здесь крайне экстремальные из-за высокогорья, но мы знали об этом заранее. Это вызов для нас, но в равной степени и для остальных. Это значит, что нас ждёт ещё много работы. К тому же трасса очень ухабистая, перед первым поворотом, пожалуй, даже слишком. Это почти опасно».

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