Фредерик Вассёр: «Нужно напряжённо работать»

В пятницу Шарль Леклер дважды показал лучший результат в свободных заездах. Однако аналогичная ситуация уже складывалась на прошлой неделе в Остине, где в гонке гонщики Ferrari не смогли войти в тройку. Руководитель Скудерии Фредерик Вассёр рассчитывает, что команда сумеет подтвердить продемонстрированную скорость в субботу.

Фредерик Вассёр: «Хорошие результаты в пятницу – это не повод для излишней самоуверенности. Нам нужно напряжённо работать, приложить максимум усилий, чтобы и в субботу добиться максимально возможного результата.

Условия здесь крайне экстремальные из-за высокогорья, но мы знали об этом заранее. Это вызов для нас, но в равной степени и для остальных. Это значит, что нас ждёт ещё много работы. К тому же трасса очень ухабистая, перед первым поворотом, пожалуй, даже слишком. Это почти опасно».