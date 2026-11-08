Фредерик Вассёр объяснил: «Мы решили приберечь шины для гонки»

На этапе в Сан-Паулу оба пилота Ferrari были оштрафованы за замену компонентов силовых установок. По словам Фредерика Вассёра, команда сознательно выбрала для этого бразильский уик-энд, поэтому руководитель Скудерии сохраняет позитивный настрой перед сегодняшней гонкой.

«Квалификация затянулась, но я считаю, что дирекция гонки принимала правильные решения, ведь погодные условия однозначно были экстремальными, – прокомментировал Вассёр. – Наши машины были способны на хороший темп, однако мы хотели сберечь шины, поскольку из-за штрафов должны были стартовать с далёких позиций.

Но теперь важнее всего, чтобы в воскресенье гонка прошла примерно в таких же погодных условиях.

Мы намеренно предпочли получить штрафы именно в этот уик-энд, ведь нам это в любом случае предстояло до конца сезона. Полагаем, бразильская трасса идеально подходит для того, чтобы пробиваться через пелотон, а в сложных условиях шансы на это тем более повышаются.

По-моему, в своё время Макс Ферстаппен выиграл эту гонку, стартовав с 16-м позиции, а в прошлом году, если я не ошибаюсь, после старта с пит-лейн финишировал третьим. Вполне вероятно, что гонка пройдёт в сложных условиях, но посмотрим, что нас ожидает в воскресенье.

Однозначно, гонка будет долгой и трудной, но именно поэтому мы решили сэкономить несколько комплектов резины. Если она будет прерываться красными флагами или появлением автомобиля безопасности, то у гонщиков будет ещё больше возможностей пробиваться вперёд».