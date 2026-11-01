Фредерик Вассёр заявил: «Для нас важно выиграть эту гонку»

Фредерик Вассёр отметил работу Ferrari над машиной SF-26. Благодаря этому Льюис Хэмилтон завоевал поул на трассе Гран При Мехико, а его напарник Шарль Леклер показал третье время.

Руководитель Скудерии отдельно выделил выступление Хэмилтона. Несмотря на проблемы во второй части квалификации, гонщик сохранил спокойствие, сумел сосредоточиться и в 105-й раз в карьере выиграл поул-позицию, проехав круг за 1:16,514.

Время Льюиса оказалось всего на 0,009 секунды лучше результата ближайшего соперника. Тем не менее этого хватило, чтобы впервые завоевать поул вместе с итальянской командой. До этого последним гонщиком Ferrari, стартовавшим с поула на этой трассе, был Карлос Сайнс. Два года назад он выиграл гонку.

«Это хороший результат для Льюиса, для всей команды, а также это наша первая поул-позиция в 2026 году, – прокомментировал Вассёр. – С начала сезона у нас было несколько больше сложностей в квалификациях, чем в гонках, и мы стремились завоевать первый поул, так что я очень рад за команду.

Во второй части квалификации у нас были сложности, поэтому пришлось использовать ещё один комплект резины, но Льюис отлично провёл финальную сессию, проехав два хороших круга. Шарль после своей первой попытки тоже претендовал на поул, но на последнем круге допустил небольшую ошибку.

Он мог и получше справиться, но результат мог быть и хуже, поэтому сейчас всё внимание надо уделить подготовке к гонке, ведь очки разыгрываются только в воскресенье.

Мы стартуем с 1-й и 3-й позиций, и это хорошо. Понимаем, что в сторону первого поворота идёт длинный разгон – самый длинный среди всех трасс чемпионата – и слипстрим, конечно, будет играть важную роль. Но посмотрим, как будут развиваться события в начале гонки. Я всё равно предпочитаю старт с поула…

Полагаю, завоевать эту позицию удалось во многом благодаря правильной работе с резиной – важно было сохранить её в нормальном состоянии до двух последних поворотов, где можно много отыграть в плане времени прохождения круга, а не «спалить» шины до 12-го поворота. И Льюис отлично справился с этой задачей.

В любой ситуации мы должны сохранять спокойствие – и когда результаты неважные, и даже когда мы завоевали поул. Надо сосредоточиться на своей работе, разработать самую лучшую тактику и нормально провести гонку, избежав осложнений. Разумеется, хорошо, что мы завершаем сезон в такой форме и показываем хорошие результаты. Но также важно, чтобы в предстоящие месяцы команда сохраняла правильный настрой и готовилась к следующему году. Но сейчас надо сосредоточиться на Гран При Мехико, ведь для нас важно выиграть эту гонку.

Мы достигли такой стадии, когда в процессе внедрения технических новинок нам нужно провести одну или две гонки, прежде чем будет найден правильный подход к настройкам. Думаю, сейчас происходит именно это. У Mercedes тоже были сложности в Малайзии и Сингапуре, но теперь эта команды вновь стала конкурентоспособной.

Безусловно, в начале цикла модернизации техники этот процесс идёт более быстрыми темпами. Но эффективная работа на базе команды в Маранелло продолжается, мы по-прежнему готовим обновления и внедряем их даже на этой стадии сезона».